Марцинкив рассказал об обстреле аэропорта во Франковске: инфраструктура почти разрушена

Марцинкив рассказал об обстреле аэропорта во Франковске: инфраструктура почти разрушена

Российская Федерация уже в третий раз с начала войны наносит удар по аэродрому.

Инфраструктура аэропорта в Ивано-Франковске, который утром 13 марта обстреляла российская армия, почти разрушена.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, жертв в результате обстрела нет. "Мы понимаем, что враг бьет по западу Украины. Таким образом, враги хотят посеять панику и страх. Поэтому мы должны быть готовы, что такие ситуации могут происходить", — говорится в сообщении мэра Франковска.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 марта, в Ивано-Франковске раздались взрывы. Утренные взрывы во Франковске были от удара по аэропорту.

К слову, это уже третий обстрел аэропорта в Ивано-Франковске. Первые обстрелы произошли 24 февраля, в первый день нападения российской федерации. Новые взрывы на франковском аэродроме прогремели 11 марта примерно в 07:00. По словам городского главы, в результате удара погибших нет, инфраструктура не повреждена.

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