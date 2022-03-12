Марцинкив рассказал, сколько переселенцев зарегистрировали во Франковске

Мэр Ивано-Франковска призывает мужчин-переселенцев вступать в ряды Вооруженных сил.

В Ивано-Франковске с начала войны, 24 февраля, более 9 тысяч человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

Об этом сообщил городской глава Руслан Марцинкив.

Мэр Франковска подчеркнул, что регистрация украинцев, приезжающих из районов активных боевых действий, должны обязательно зарегистрироваться. Для этого нужно обратиться в ЦНАПы.

Круглосуточно работает ЦНАП на Незалежности, 9.

С 9:00 до 16:00 ЦНАПы работают по адресам:

ул. Галицкая, 124А ("Пасечная"),

ул. Гетьмана Мазепы,185 ("Бам"),

ул. Иоанна Павла II, 4 ("Каскад").

Кроме того, регистрацию проводят в социальных столовых лицеев №5, №9, №18 и №22.

Если переселенцы поселились в селах общины, можно пройти регистрацию в местном ЦНАПе.

"Мужчин призываю соглашаться в ряды ВСУ. Ведь регистрация будет проводиться только после военкомата", — подчеркнул Марцинкив.

Для этого следует обратиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Телефоны: 0342 75 46 43 и 067 371 01 42.

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