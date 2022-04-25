Маричка Падалко откровенно поделилась, как ее муж проклинал своих родителей, живущих в России

Ведущая телемарафона "Єдині новини" Маричка Падалко рассказала о родителях мужа.

Так, родители любимого звезды – Егора Соболева – защищающего Украину от российских захватчиков, проживают в России.

В программе "Жизнь известных людей" знаменитость поделилась, что 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну, она сразу написала родителям любимого.

"Когда мы с Егором только попрощались, вот в тот день 24 числа, я знаю, насколько его любят родители, и я знаю, что любовь родителей – это лучшая защита, я сразу начала писать его маме, чтобы она за него молилась. В ее словах было очень много переживаний за сына, чтобы с нами все было хорошо", – начала рассказ Маричка.

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Впрочем, звезда добавила, что потом, когда Егор начал общаться с родителями, он понял, что это было только переживание за него и родные вообще не осуждают того, что Россия начала войну.

"Он сказал им больше ему не писать. Егор, когда вышел из Ирпеня, я так понимаю, что он там увидел гораздо больше, чем мне рассказал, потому что я это прочла в его переписке с мамой. Он им написал все, что думает о России, о них, все что он там увидел, изнасилованных девочек возраста нашего младшего ребенка, ну и написал им и их стране проклятие", – поделилась Маричка.

Егор Соболев / instagram.com/yehorsoboliev

Падалко призналась, что сама была очень удивлена, насколько любимый очень резко написал родителям о своей позиции.

По словам Егора, восстановить отношения с мамой и с отцом он сможет только после их раскаяния как граждан России.

Напомним, Маричка Падалко рассказала о "скорой" в день рождения и поздравлении мужа-защитника, который "боялся, что не успеет". Ведущая со слезами на глазах поделилась, как любимый спешно поздравил ее посреди ночи, поскольку думал, что погибнет.

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