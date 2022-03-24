Маричка Падалко поделилась переживаниями по поводу мужа-защитника: "Четыре дня без весточки"

Также Падалко призналась, что пока не готова вспоминать первый день войны.

Ведущая ТСН Маричка Падалко поделилась переживаниями по поводу мужа-защитника.

Еще до начала войны Егор Соболев вступил в ряды терробороны ВСУ. Журналист защищает Украину и очень редко выходит на связь с семьей. Так, четыре дня звезда 1+1 не могла связаться с любимым. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала видео с Егором в форме.

"Все, что я хочу сейчас это — просто услышать мужа. Потому что четыре дня без какой либо весточки пока кажутся длиннее целого месяца войны", — поделилась Маричка.

Вскоре ведущая поделилась, что через несколько часов после публикации Егор отправил ей SMS.

Также Падалко призналась, что пока еще не готова вспоминать первый день войны, хотя и помнит ту ночь и утро поминутно.

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