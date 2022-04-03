Маричка Падалко растрогала видео, как ее дети в слезах встречали с Ирпеня отца-защитника

Егор Соболев устроил детям сюрприз.
Ведущая ТСН Маричка Падалко поделилась со своими поклонниками трогательным видео.
Муж звезды канала 1+1 Егор Соболев вернулся из Ирпеня, где боролся с оккупантами в течение двух недель. Журналист решил устроить детям сюрприз и приехал во Львов, где находится семья, без предупреждения. На видео, которое Маричка разместила в своем Instagram, видно, как дверь папе-защитнику открывает 15-летний сын, а затем к родному человеку бегут дочери в слезах. Наследники супругов были очень счастливы увидеть отца целым и невредимым.
Девочки сказали, что очень скучали по отцу, на что Егор ответил: "Я же говорил, что я вернусь, и мы увидимся".
"Первый короткий отгул после Ирпеня... И бесперебойная работа "Укрзалізниці" творит чудеса..." – написала знаменитость.
В комментариях фолловеры признались, что видео довело их до слез.
- Расплакалась тоже
- Плачу
- Я рыдаю… Такие искренние, так хочется, чтобы все мужчины скорее вернулись здоровыми и был мир
- Я плакала вместе с малышкой
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