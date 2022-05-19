Марьинку враг выпалил, но так и не взял, поэтому пытаются идти в обход

Западные окрестности Донецка остаются недоступными для россиян.
После неудачных попыток прорвать оборону Марьинки, оккупанты решили пойти в обход города и развязали бои у соседней Новомихайловки, говорится в ТСН.
Российская артиллерия выжигает то, что когда-то было местечком Марьинки. Плотным огнем враг пытается накрыть и позиции армейцев, особенно жилые кварталы, не жалеет снарядов. И за день могут выпустить по городу полсотни ракет только реактивной артиллерии. А тишина здесь всего на несколько минут для перезарядки.
Перемещаться по когда-то густонаселенной Марьинке теперь можно разве что перебежками. Полностью разрушен населенный пункт, все выжжено вражескими снарядами. Но даже сейчас слышны взрывы, оккупанты пытаются прорвать линию обороны со стороны Новомихайловки — села за пару километров отсюда. Потому что Марьинка стала для них неприступной стеной, поэтому решили пойти в обход. «Они ищут уязвимые места, а их пока нет», – убеждают бойцы.
С утра атаковали танками и попытка была неудачной. И с поля боя вражеские броненосцы сбежали, но только успевшие.
Командир на псевдо Гайдук, профессиональный артиллерист, такого количества запрещенного всеми конвенциями оружия в одном месте, еще не видел. Враг не только форсфором выжигает здесь землю, но и обстреливает городок снарядами начиненными шрапнелью — мелкими иглами, которые еще называют летучей смертью, потому что уничтожают все живое.
Но, несмотря на ливни огня оккупантов, украинские вооруженные силы держат городки на подступах к пока оккупированному Донецку. А еще ждут, когда смогут уничтожать врага уже ближе к границе.
"Все ждут команды по обороне перейти в активные действия. Надо освобождать наши территории, не только занявшие после 24 февраля, но и Донецк, Луганск и Крым", — говорит военнослужащий ВСУ.
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