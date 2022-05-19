Марьинку враг выпалил, но так и не взял, поэтому пытаются идти в обход

Марьинку враг выпалил, но так и не взял, поэтому пытаются идти в обход

Западные окрестности Донецка остаются недоступными для россиян.

После неудачных попыток прорвать оборону Марьинки, оккупанты решили пойти в обход города и развязали бои у соседней Новомихайловки, говорится в ТСН.

Российская артиллерия выжигает то, что когда-то было местечком Марьинки. Плотным огнем враг пытается накрыть и позиции армейцев, особенно жилые кварталы, не жалеет снарядов. И за день могут выпустить по городу полсотни ракет только реактивной артиллерии. А тишина здесь всего на несколько минут для перезарядки.

Перемещаться по когда-то густонаселенной Марьинке теперь можно разве что перебежками. Полностью разрушен населенный пункт, все выжжено вражескими снарядами. Но даже сейчас слышны взрывы, оккупанты пытаются прорвать линию обороны со стороны Новомихайловки — села за пару километров отсюда. Потому что Марьинка стала для них неприступной стеной, поэтому решили пойти в обход. «Они ищут уязвимые места, а их пока нет», – убеждают бойцы.

С утра атаковали танками и попытка была неудачной. И с поля боя вражеские броненосцы сбежали, но только успевшие.

Командир на псевдо Гайдук, профессиональный артиллерист, такого количества запрещенного всеми конвенциями оружия в одном месте, еще не видел. Враг не только форсфором выжигает здесь землю, но и обстреливает городок снарядами начиненными шрапнелью — мелкими иглами, которые еще называют летучей смертью, потому что уничтожают все живое.

Западные окрестности Донецка остаются неприступными для россиян

Но, несмотря на ливни огня оккупантов, украинские вооруженные силы держат городки на подступах к пока оккупированному Донецку. А еще ждут, когда смогут уничтожать врага уже ближе к границе.

"Все ждут команды по обороне перейти в активные действия. Надо освобождать наши территории, не только занявшие после 24 февраля, но и Донецк, Луганск и Крым", — говорит военнослужащий ВСУ.

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