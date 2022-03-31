"Мариуполь сегодня – это самое страшное место в Европе. Там ад": Зеленский обратился к парламенту Бельгии

"Мариуполь сегодня – это самое страшное место в Европе. Там ад": Зеленский обратился к парламенту Бельгии

В большинстве случаев российские военные не выпускают жителей на свободную территорию Украины.

Украинские власти каждый день делают все для того, чтобы работали гуманитарные коридоры из Мариуполя.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время обращения к парламенту Бельгии 31 марта.

"Каждый день Божий мы стараемся сделать все, чтобы работали гуманитарные коридоры из Мариуполя. Чтобы спасти оттуда мирных жителей, которые еще остаются в городе. Женщин и детей, людей старшего возраста... Частично нам это удается. Но в большинстве случаев российские военные не выпускают людей на свободную территорию Украины. И не допускают какие-либо гуманитарные грузы в Мариуполь", — рассказал украинский президент.

Он добавил, что Мариуполь сегодня – это самое страшное место в Европе.

"Там ад. Там катастрофа. О которой все знают, весь мир. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и других городах нашего государства", — сказал Зеленский.

Напомним, в Мариуполе защитники ликвидировали очередного оккупанта, укравшего у местных золото и валюту.

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