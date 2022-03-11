"Мариуполь демонстрирует всему миру, что украинцы – нация, которая никогда не сдается": Вакарчук поблагодарил жителей города-герой

Вакарчук подчеркнул, что весь украинский народ с мариупольцами и скоро их освободим.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал обращение к жителям Мариуполя, где сейчас самая тяжелая ситуация из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.
Видео было опубликовано на Ютуб-странице Top UA.
В видео украинский музыкант поблагодарил горожан и защитников Мариуполя за выдержку и стойкость духа.
"Мариуполь демонстрирует всему миру, что украинцы – нация, которая никогда не сдается. Мы все гордимся подвигом, который демонстрируют гражданские и военные. Хочу, чтобы жители Мариуполя знали – мы с вами, мы боремся за вас и мы освободим вас. Вместе мы победим. Слава Украине", — подчеркнул Святослав Вакарчук.
Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Николаев, чтобы поддержать жителей города. Там певец встретился с киборгом и нардепом Романом Костенко.
Читайте также:
- Что такое Байрактар : основные характеристики, где используется
- Вооружение ВСУ
- Что такое NLAW : характеристики, как и где используют
- Что такое Javelin : характеристики, как и где используют
- Самолеты армии ВСУ