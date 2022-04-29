"Мариуполь — это день за год": бойцы рассказали о беспощадном обстреле "Азовстали" и новых ранениях и потерях

"Мариуполь — это день за год": бойцы рассказали о беспощадном обстреле "Азовстали" и новых ранениях и потерях

Оккупант усилил обстрелы по заводу "Азовсталь" в Мариуполе – это форпост обороны мариупольского гарнизона сейчас.

С видео, которое обнародуют бойцы, понятно – предприятие полностью уничтожено и избито, повалена крыша, пробиты стены, оборудование завалено битым кирпичом, говорится в ТСН.

Минувшей ночью оккупанты сбрасывали авиабомбы на помещение полевого госпиталя, после этого по раненым ударили еще и с корабельной артиллерии.

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Уже раненые бойцы были вновь ранены и контужены, есть погибшие. Под плотным обстрелом их пришлось откапывать из-под завалов, помещение повреждено, завалило операционную.

«Эта ночь – это колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракеты арты, кто может ответить, почему мы один на один против авиации, кораблей и артиллерии, которая работает не прекращая уже 64 года – именно так, я не совершил ошибку, потому что Мариуполь — это день за год. У меня вопрос, кто дал это время Москве, чтобы скрыть преступления в Мариуполе, масштабы которых весь мир боится уяснить?», — отмечает заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

Оккупанты усилили обстрелы "Азовстали" в Мариуполе: предприятие полностью уничтожено и избито

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