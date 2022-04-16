"Мариуполь – это десять Бородянок": Зеленский заявил, что уничтожение защитников города поставит точку в переговорах

"Мариуполь – это десять Бородянок": Зеленский заявил, что уничтожение защитников города поставит точку в переговорах

Украина договаривалась с Россией о гуманитарных коридорах, чтобы забрать женщин, детей и раненых, однако государство-агрессор отказалось.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться.

Об этом глава государства сказал в разговоре с журналистами, сообщает "Украинская правда".

"Мариуполь. Ситуация очень сложная. Заблокированы наши военные, заблокированы раненные. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее, ребята защищаются. И одной благодарности мало, поэтому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет", – рассказал Зеленский.

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"Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась", – добавил он.

Президент также заверил, что власти "на связи с ребятами на заблокированном заводе", разговоры идут "на разных уровнях".

Зеленский также заявил, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку в переговорах с Россией.

"Мариуполь – это может быть, как десять Бородянок. И я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее", – сказал президент.

Напомним, Зеленский также заявил, что по итогам переговоров с Россией о войне могут быть подписаны два документа, один из которых – гарантии безопасности для Украины.

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