"Мариуполь – это львиная доля": Арестович назвал примерное число погибших в войне гражданских

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что на сегодняшний день в результате полномасштабной войны в Украине погибли несколько десятков тысяч гражданских. Большинство – в Мариуполе.

Российское руководство попытается скрыть точное количество погибших мирных жителей.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 2 июня.

"В Мариуполе количество погибших такое, что это очень похоже на экологическую катастрофу, потому что трупный запах висит в воздухе непрерывно. Сложно сказать (сколько погибло гражданских – ред.). Я думаю, что всего в Украине погибло несколько десятков тысяч гражданских. Я думаю, что Мариуполь — это львиная доля. Трудно сейчас сказать, потому что отсутствуют две цифры: входящие и оставшиеся. Чтобы разницу посмотреть", — рассказал советник главы ОП.

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"Безусловно, российское руководство попытается скрыть точное количество погибших. Они для этого и тела сжигают, убирают, и хоронят в братских могилах. И будут манковать: "Да они же не погибли, они уехали в бескрайнюю Россию. А из России выдачи нет". И так далее", – добавил Арестович.

Напомним, как сообщил президент Владимир Зеленский, ежедневно в войне в Донецкой области погибают около 100 украинских военных. Еще около 450-500 получают ранения.

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