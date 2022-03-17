"Мариуполь – это наша боль": Ермак рассказал в интервью CNN о военных преступлениях России

"Мариуполь – это наша боль": Ермак рассказал в интервью CNN о военных преступлениях России

Если Россию не остановить сегодня, завтра она вторгнется в новые страны Европы, отметил глава ОП.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что дал интервью американскому телеканалу CNN, в котором рассказал о военных преступлениях России и обратился с призывом прекратить войну.

Несколько тезисов разговора Ермак опубликовал в Сети 17 марта.

"Сегодня в разговоре с CNN я рассказал, что под руинами драматического театра в Мариуполе, на который Россия сбросила сверхмощную бомбу, уцелели люди. Военные преступления россиян в Украине мы наблюдаем каждый день. Мариуполь – это пример, наша боль. Россияне не пропускают в город гумконвой уже пятый день – это нужно прекратить", – говорится в сообщении.

Глава президентского офиса подчеркнул, что Украина сегодня воюет с Россией не только за себя, но и за все демократии и свободные народы мира: "Когда мы победим – победит весь свободный мир".

"Нам нужно больше помощи. Враг ежедневно разрушает инфраструктуру, школы, больницы, под реальной угрозой находятся наши АЭС. Нам нужно немедленное прекращение войны. И стабильный мир на века вперед, гарантии безопасности – это наш приоритет", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что мир наконец-то должен увидеть – Россия строит абсолютно тоталитарную систему, и если ее не остановить сегодня, то завтра она вторгнется в новые страны Европы.

Заметим, о великой войне в Европе заговорил президент Франции Эммануэль Макрон, призвавший готовиться к ней, инвестируя в армию.

В здании Драмтеатра в Мариуполе разбирают завалы, люди остались живы