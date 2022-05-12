Мариуполь готовят к присоединению к России: советник мэра назвал вероятную дату "референдума"

Российские захватчики готовятся к проведению так называемого "референдума" по присоединению Мариуполя в составе "ДНР" к РФ.

Возможной датой проведения "рефендума" называют 15 мая.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на местные СМИ и самопровозглашенного "мэра".

"По всем признакам кафиры намерены прямой интеграции Мариуполя в россию (вместе с “днр”). Поступает информация о намерении организации и проведении референдума в Мариуполе до присоединения к России. Так, вчера сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая. Мы также неоднократно получали свидетельства от источников, что самоназванный мэр назовет эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть — продолжаем отслеживать и фиксировать", — написал Андрющенко.

По его словам, первый шаг – переход на российский код мобильной связи. Он отметил, что теперь в "ДНР" должны войти российские банки и заведения высшего образования. Что касается учреждений высшего образования, то будет определен россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области.

Он также подчеркнул, что в местных школах уже подписывают тетради "Мариуполь. Ростовская область".

Напомним, в Мариуполе Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

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