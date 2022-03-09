"Мариуполь на наших глазах сравнивают с землей": на Банковой призывают закрыть небо и остановить убийства мирных граждан

Мариуполь сейчас сравнивают с землей с помощью реактивной артиллерии РФ, отметил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя авиаудар России по роддому в Мариуполе, заявил, что оккупанты на наших глазах сравнивают город с землей. В связи с очередным нападением российских оккупантов Подоляк призвал международное сообщество немедленно закрыть небо, чтобы остановить убийства.
Об этом советник главы Офиса президент написал в Twitter.
"Мариуполь на наших глазах сравнивают с землей реактивной артиллерией РФ. Прямой удар по роддому. Родильницы и дети – под завалами. Вместо новых жизней – смерти. Этого мало, чтобы закрыть небо от ракет РФ ? Разве это не аргумент, чтобы остановить убийство мирных" граждан?", — отметил он.
Напомним, российские оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе: много раненых и убитых женщин (фото, видео).
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