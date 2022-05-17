Мариуполь на пороге эпидемической и экологической катастроф — мэр Бойченко

Окруженный оккупантами Мариуполь – на пороге эпидемической и экологической катастроф. Кроме того, в городе остается гуманитарная проблема. Количество еды и питьевой воды ограничено.

Об этом 17 мая в эфире телемарафона сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Мы стоим сегодня на пороге эпидемической проблемы, которая может возникнуть летом. Потому что в городе нет работающей канализации, а многие остаются там", — сказал Бойченко.

По его словам, к этому прилагается то, что российские оккупационные войска за два месяца жестокой разрушительной войны убили более 20 тысяч местного населения.

"И хоронили людей они по-разному. В разных местах, накапливали тела погибших в братских могилах, прятали эти военные преступления, поэтому это имеет признак будущей экологической катастрофы. То есть, сегодня нам всем надо понимать, что может произойти", — предупредил мэр.

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Бойченко объяснил, что в Мариуполе могут вспыхнуть инфекционные заболевания. Он отметил, что в городе остается более 100 тысяч человек.

"Нам нужно создать устойчивые коридоры и спасать жизнь мариупольцев. Чтобы они могли выезжать на подконтрольную часть нашего государства", — призвал мэр.

Он добавил, что ограничений на въезд в Мариуполь нет. Однако выехать оттуда очень сложно.

"Мы должны понимать, что ограничений таких нет, но ведь въехать можно, а выехать очень сложно. Потом нужно будет проходить эти пытки, фильтрационные центры, получать эти справки. Не все, кто попадает в Мариуполь, могут оттуда уехать", — объяснил Бойченко.

Напомним, 16 мая в СМИ начала появляться информация об эвакуации раненых украинских бойцов из мариупольской "Азовстали", где почти три месяца обороняются защитники города. Вечером это подтвердили украинские власти, а президент Владимир Зеленский записал видеообращение. 16 мая стало началом операции по спасению защитников Мариуполя.

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