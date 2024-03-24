Мариуполь: оккупанты будут выселять из квартир людей, не получивших российский паспорт

С 1 июля 2024 года оккупанты планируют выселять жителей Мариуполя из их домов, если они не получат российский паспорт.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

"В Мариуполе оккупанты усиливают информационную кампанию о паспортизации населения. Сейчас россияне распространяют информацию о том, что с 1 июля этого года мариупольцы, не получившие российский паспорт, будут выдворены из своих квартир. Оккупанты сообщают, что будут признавать таких людей иностранными гражданами. В таком случае у людей будет 90 суток, чтобы покинуть временно оккупированную территорию Украины", — сказал Забавин.

По его данным, людей принуждают получать российские паспорта.

"Раньше оккупанты прибегали к другим методам принуждения для паспортизации на ТОТ. В частности, не выдавали лекарства, гуманитарную помощь и социальное обеспечение. Сейчас они уже взялись за самых стойких людей, которые отказываются от российского гражданства. То есть люди, которые пытались сохранить свое жилье от коллаборантов, теперь вынуждены будут либо уехать, либо получить российский паспорт", – добавил он.

Ранее мариупольцы жаловались, что РФ совсем не восстанавливает жилье, как обещала. Люди показали "восстановленные" квартиры, больше напоминающие руины. К примеру, в доме Кирова: аварийные потолки, нет проводки, а зимой – 8 градусов тепла.

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