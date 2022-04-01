Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на собственных автомобилях — советник мэра

Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на собственных автомобилях — советник мэра

Эвакуация из Бердянска в Запорожье продолжается.

Мариуполь остается закрытым для въезда и опасным для выезда личным транспортом.

Об этом 1 апреля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Город остается закрытым для въезда и очень опасным к выезду собственным транспортом. К тому же оккупанты со вчера категорически не пропускают никакие гуманитарные грузы, даже в малых объемах, в город. До сих пор остаются непонятными причины таких действий, но наши прогнозы остаются неутешительными. Мы не видим реального желания россиян и их сателлитов относительно предоставления возможности мариупольцам эвакуироваться на контролируемую Украиной территорией", — отметил Андрющенко.

По его словам, сейчас люди, которые ранее выехали из Мариуполя, садятся в эвакуационные автобусы из Бердянска в Запорожье. Предварительно колонна загружена на 50%. Андрющенко подчеркнул, что основная проблема снова состоит в том, что оккупанты не пропускают автобусы в Бердянск. Он добавил, что утром мариупольцы "почти мирным штурмом" преодолели сопротивление россиян по пропуску людей из Бердянска. Для обратного движения из Запорожья в Бердянск также сформирована колонна, которая уже собирается отправиться в Бердянск.

Стоит отметить, что 31 марта вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из заблокированного оккупантами Мариуполя удалось вывезти 75 тыс. человек, еще около 100 тыс. нуждаются в немедленной эвакуации. Кроме того, россияне насильственно депортировали в РФ или на оккупированные территории Донбасса около 45 тыс. мариупольцев.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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