Мариуполь "разбирают на металлолом": оккупанты окончательно уничтожают железную дорогу

Российские захватчики продолжают "улучшать" жизнь мариупольцев с приходом "русского мира" в город.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне собирают порезать железнодорожные вагоны на металлолом и отправить его в Донецк.

Об этом пишет Мариупольская городская власть.

По словам "представителя" одного из коммунальных предприятий города — "вагоны будут разрезать и отправлять в Донецк на переплавку".

"Это и неудивительно. Оккупанты не могут возобновить нормальную работу ни одного из крупных предприятий города. Отсутствует и железнодорожное сообщение. Саму же железную дорогу они уничтожили во время блокады города. Поэтому основа экономики — мародерство", — пишет горсовет.

Россияне уже вывезли из мариупольского порта металла на 25 миллионов долларов. Однако им этого мало, они продолжают резать и вывозить все, что еще осталось в разбомбленном городе.

Напомним, оккупанты устроили через Мариуполь самое большое перемещение техники с начала лета (фото, видео).

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