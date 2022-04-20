Мариуполь ровнял с землей российский генерал из Одессы — украинская разведка

Российский генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович, совершавший ковровое бомбометание густонаселенных территорий Мариуполя, оказался уроженцем Одессы.

Командующий далекой авиацией ВКС ВС РФ Сергей Кобылаш наносил массированные удары крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Российский военный преступник, как оказалось, родился в Одессе. Однако с 1987 года несет службу в российской армии.

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Так, Кобылаш принимал непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Под его руководством впервые после окончания Второй мировой войны оккупанты совершали ковровое бомбометание на густонаселенные территории Мариуполя.

Украинская разведка также сообщает, что в качестве командующего далекой авиацией Кобилаш имел непосредственное отношение к проведению операции российских военных в Сирии, что привело к массовой гибели местного гражданского населения. В феврале 2017 года за участие в уничтожении мирных сирийцев Путин наградил одессита званием "генерал-лейтенант".

Следует также отметить, что в августе 2008 года, во время военной агрессии Москвы против Грузии, в качестве командира 368-го штурмового авиационного полка, Кобылаш руководил действиями подчиненных и лично, как пилот, бомбил грузинские города. В этот раз за убийства мирного населения Путин наградил его воинским званием "Героя России".

Кобылаш участвовал и в обеих Чеченских войнах. Там он совершил десятки боевых вылетов, в том числе с использованием запрещенных кассетных и вакуумных бомб.

Сейчас оккупант живет в Москве в трехкомнатной квартире. Жена российского преступника также военная. У одессита уже замужняя дочь.

ГУР Минобороны

Напомним, генерал России Виталий Школенко, отдававший приказы об обстрелах Бучи и Ирпеня, оказался украинцем. Предатель является уроженцем Уманского района Черкасской области.

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