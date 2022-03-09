Мариуполь в осаде, в Марьинке идет бой — глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в области

Мариуполь в осаде, в Марьинке идет бой — глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в области

Самая сложная ситуация в Мариуполе.

Ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 9 марта остается сложной, поскольку оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, Мариуполь остается в осаде.

"Россияне снова помешали мирным жителям города уехать, а гуманитарному грузу — заехать в город. Это геноцид в центре Европы в 21 веке!", — заявил он.

Что касается ситуации в других районах области, то в Марьинской громаде с начала суток идет бой, враг обстреливает наши позиции из Градов и 120-мм минометов.

В Светлодарской громаде обстрелы продолжаются, есть поврежденные дома. Подробности можно будет установить после окончания обстрелов.

В Авдеевской громаде ночь прошла относительно спокойно, без обстрелов мирного населения, без потерь.

В Торецкой громаде повреждены 2 дома в пгт Северное. Восстановлено электроснабжение 2 котельных и частного сектора. Утром работы продолжатся.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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