Мариуполь в тумане: фото оккупированного города напоминают постапокалиптическое кино

Захваченный Мариуполь покрыт плотным туманом, сквозь который едва просматриваются силуэты разрушенных построек и обломков.

Жуткие фото показали в Мариупольском городском совете.

"Оккупированный Мариуполь накрыло туманом. Теперь город скорее напоминает кадры из постапокалиптического фильма. Город-призрак без людей и в руинах. Но это не кино, а реальность, которую принесли российские захватчики", — говорится в сообщении.

Мариуполь / Фото: Мариупольский горсовет

Мариуполь / Фото: Мариупольский горсовет

Мариуполь / Фото: Мариупольский горсовет

Мариуполь / Фото: Мариупольский горсовет

Мариуполь / Фото: Мариупольский горсовет

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские войска обустраивают свои базы прямо посреди жилых домов людей. Таким образом они используют тактику "живого щита".

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