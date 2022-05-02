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Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные — Зеленский

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Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные — Зеленский

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные.

Усилить ситуацию было невозможно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.

“Сравнивать государство, которое больше нас в 28 раз, армию, которая больше нашей во много раз, технику, которой у них больше в 20-30 раз – сложно. Потому мы боремся так, как мы боремся. И я думаю, все это видят”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский назвал ущерб, который Россия причинила Украине.

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