Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные — Зеленский

Мариуполь, восток и юг Украины защищают самые мощные украинские военные.
Усилить ситуацию было невозможно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.
“Сравнивать государство, которое больше нас в 28 раз, армию, которая больше нашей во много раз, технику, которой у них больше в 20-30 раз – сложно. Потому мы боремся так, как мы боремся. И я думаю, все это видят”, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что Зеленский назвал ущерб, который Россия причинила Украине.
Читайте также:
- Как выехать из Одессы: график движения поездов в пределах Украины и за границу на 3 мая
- Во Львовской области полиция задержала мужчину, продавшего волонтерам некачественные пластины для бронежилетов
- В зоопарке Мариуполя от российских обстрелов погибли 19 животных