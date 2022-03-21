Мариуполь войдет в список городов мира, которые разрушила война — дипломат ЕС

Генеральный консул Греции пробыл в Украине четыре дня.
Последний покинувший Украину дипломат ЕС, генеральный консул Греции Манолис Андрулакис заявил, что Мариуполь войдет в список городов, которые были разрушены в результате войны.
Об этом пишет Reuters.
"Я надеюсь, что никто никогда не увидит то, что видел я", — сказал Андрулакис, когда 20 марта прибыл в международный аэропорт Афин.
Генеральный консул Греции пробыл в Украине четыре дня и вместе с 10 другими гражданами Греции уехал в Румынию через Молдову. Андрулакис помог десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться из разрушенного Мариуполя после вторжения России.
"Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной, мне не нужно их называть — это Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград", — отметил дипломат.
По информации МИД Греции, Андрулакис стал последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь. Также из региона эвакуировали более 150 граждан Греции, экипажей судов и этнических греков. Сообщается, что в Мариуполе погибли не менее 10 этнических греков, еще несколько получили ранения.
Напомним, в Министерстве иностранных дел считают вывоз армией России украинцев из Мариуполя в Россию аналогичным действиям нацистов во Вторую мировую войну.
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