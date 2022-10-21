Мариуполь захватили из-за халатного отношения к обороне – начальник штаба "Азова"

Богдан Кротевич отмечает, что Мариуполь не сдали, но имело место халатное отношение к врагу и планировке.

Увлечение россиянами Мариуполя – это результат небрежного отношения к врагу и планированию обороны.

Такое мнение высказал начальник штаба полка "Азов", один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр") в интервью Натальи Мосейчук.

"У меня есть фамилии. Когда закончу вопрос с обменом пленных, организационные вопросы, то я обязательно напишу письмо в Офис генпрокурора, чтобы люди, виновные в том, что во время обороны Мариуполя произошло так, как произошло, получили наказанные", – отметил он.

"Тавр" рассказал, что правоохранители его еще не расспрашивали об этих вопросах, но заверил, что имеет "прекрасное взаимодействие" с Главным управлением разведки, СБУ, МВД, которые идут на встречу "азовцам".

"Я и "Редис" (Денис Прокопенко) были свидетелями того, как происходило планирование обороны Мариуполя. И тогда уже мы говорили, что есть проблемы. Если вопрос в том, сдали ли Мариуполь, то я скажу, что нет. Это просто халатное отношение к врагу и к планированию. Это если брать зону ответственности Объединенных сил", — считает "азовец".

Также Кротевич обратил внимание на южное направление. По его информации, вражеские войска, продвигавшиеся из Крыма, никакого сопротивления не ощущали.

"Они подошли к Мангушу где-то и только потом их уже начала поражать артиллерия Объединенных сил. Есть такая структура, как объединенная группировка "Юг", которая должна была защищать это место (юг Украины. — Ред.)", — говорит Кротевич.

"Тавр" отмечает, что направление из Крыма еще с 2015 года было "незакрытым" и там очень слабо была построена оборона.

"Если там просто закрыли бы артиллерией (перешеек из Крыма на материковую часть Украины. – Ред.), то враг бы не прошел. Херсон не был бы оккупирован, Бердянск не был бы оккупирован, Мелитополь не был бы оккупирован. Да, мы оказались бы в окружении, но кольцо закрыла бы восточная группировка оккупантов, которая прошла между Волновахой и Мариуполем. Мы ждали десантной высадки РФ с побережья, но ее так и не было", — сказал Кротевич.

Напомним, 16 мая начался выход украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Защитники мариупольской "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, сковывая превосходящие силы оккупантов. Защитники "Азовстали" не дали врагу возможности перебросить многотысячные подразделения на другие направления в то время, когда Украине нужно успешно провести мобилизацию и подготовить новые подразделения.

21 сентября Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 кафиров.

Командиры защиты "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко будут находиться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

Читайте также:

Интервью с защитником Мариуполя Богданом Кротевичем