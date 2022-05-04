Мариупольцев депортируют во Владивосток и предлагают низкооплачиваемую работу: стали известны условия, в которых живут украинцы

Мариупольцев депортируют во Владивосток и предлагают низкооплачиваемую работу: стали известны условия, в которых живут украинцы

Три сотни жителей Мариуполя российские оккупанты депортировали во Владивосток. Их расселили в поселке Врангеля в здании, которое является чем-то средним между общежитием и отелем.

Кормят, но деньги не выдают. Украинцы могут устроиться только на низкооплачиваемую работу.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщается, вещами депортированных украинцев не снабжают, кормят три раза в день, но качество этой еды под вопросом. Документов у людей нет, идет процедура оформления.

“Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие города. Относительно работы – исключительно из предложенного. Низкокалифицированный и низкооплачиваемый труд. Формально, россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса "укрытия от войны", но доверия этому нет. Фактически, наших людей из теплого приазовья вывезли за 9,6 тысяч километров в задницу мира, где самый теплый месяц – август с температурой +21. Зачем?” – рассказал Петр Андрющенко.

Напомним, что в Луганской области оккупанты обстреляли школу, противотуберкулезный диспансер и жилые дома.

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