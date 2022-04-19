Мариупольцев, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или мобилизовать в войска захватчиков — Зеленский

Ситуация в Мариуполе остается без изменений – максимально жесткой.

Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 19 апреля.

"Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна. К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, который может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией. Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией", – заявил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 55-го дня войны

Напомним, в посольстве США заявили, что Путин устраивает в Мариуполе вторую Чечню. Президент России делает с населением оккупированных украинских городов то же, что делал с чеченцами во время захватнической войны – издевается над мирными жителями в "фильтрационных" лагерях.