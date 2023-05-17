Мариупольцы ждут освобождения: в городе появились патриотические плакаты – фото

Мариупольцы намекнули оккупантам, что приход ВСУ уже близок.
Во временно оккупированном Мариуполе, на проспекте Строителей, развесили плакаты с надписями "Украинское лето".
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
"Они еще раз напомнили российским оккупантам — мариупольцы не хотят оставаться под российским флагом, а ждут ВСУ и возвращения в Украину", — говорится в сообщении.
На плакатах изображены украинские военные, освобождающие город, а также сорванные российские триколоры.
Напомним, в Мариуполе оккупанты активно укрепляют оборонительные сооружения в ожидании украинского контрнаступления.
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