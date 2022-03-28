Мариупольский государственный университет возобновит свою работу в другом городе Украины – ректор

Мариупольский государственный университет продолжит работу, временно в другом городе.

Ректор Мариупольского государственного университета Николай Трофименко сообщил, что высшее учебное заведение возобновит свою работу в другом городе Украины.

По его словам, несмотря на все пережитое, МГУ продолжит работу, временно в другом городе.

Об этом сообщает mrpl.city.

"Коллективом было принято решение возобновить работу в другом городе страны. Мы восстановим наш университет, мы сделаем его еще лучше. Мы сможем сделать так, чтобы он выжил и гордо носил свое название. И мы обязательно вернемся в наш прекрасный город, восстановим и отстроим его", — заявил он.

Напомним, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от войны скрывались сотни людей.

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