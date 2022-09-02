Мариупольский университет на базе киевского вуза начал обучение: преподаватели и ученики с ужасом вспоминают пережитое

Мариупольский университет в столице работает с апреля, студенты и преподаватели умудрились возобновить учебный процесс онлайн, а это было нелегко.

У каждого педагога и студента Мариупольского университета тяжелые воспоминания. Сам универ разбит: по нему били беспощадно. То, что осталось ограблено. Поэтому универ перебрался в столицу и новая его прописка на базе Национального университета строительства и архитектуры, говорится в ТСН.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры вместе с Мариупольским университетом. Теперь здесь заведуют ректора сразу обоих вузов. «Разместились, начинаем учебный год. Коллектив уже немного отошел от шока. У каждого своя история, блокбастер можно снимать, боевик, как кто уезжал: с ранениями, с потерянными вещами, без машин», — говорят ректоры.

Сотрудники и студенты Мариупольского государственного университета обучение возобновили еще 18 апреля – онлайн. От их университета почти ничего не осталось, россияне буквально сравняли его с землей.

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Российские оккупанты били и с неба, и с земли. Серверы, электронные ключи и всю документацию университета вывезли в первый день полномасштабного вторжения. Это решение сыграло решающую роль в том, что университет смог начать свою работу. Что сердце Мариуполя начало биться в Киеве.

На третьем этаже центрального корпуса университета строительства и архитектуры теперь вся администрация Мариупольского государственного университета. «Здесь и наш отдел кадров, и бухгалтерия, и центр развития информпотенциала, и наши юристы, и отдел международных связей, и наша типография, и отдел обеспечения. То есть, все структуры университета уже офлайн работают в Киеве», — показывает ректор.

Уехать из временно оккупированного Мариуполя удалось почти всем сотрудникам и студентам. Сейчас в Киеве уже четверть преподавателей, а это около ста человек. И еще – четыреста студентов. "Мы сначала создаем нормальные условия для проживания, а потом уже приглашаем наших коллег приехать", — убеждают в университете.

Разместить в общежитиях обещают и всех студентов. Киевский университет этот учебный год начинает в смешанном формате. Мариупольцы — пока только онлайн. «Как увидят, что здесь движуха, как говорится, обычно подтянутся», — уверен ректор киевского вуза.

«Мы уехали 16 марта, мы жили на 17-м и буквально прошли российские войска. Они у нас в доме останавливались и как только они ушли, мы сразу собрались, потому что мы бы не прошли фильтрацию. Мне только в 2020 году купили квартиру, я сирота. Она целая, но я не хочу там жить», — делятся историями студенты из оккупированного города.

Но, несмотря на пережитую боль, у этих юных мариупольцев и намека нет отчаяния, все ждут победы.

Для Мариупольского государственного университета уже выделили корпус, но он нуждается в капитальном ремонте. Постройки 90 лет и когда-то в ней была военная кафедра, которую ликвидировали несколько лет назад. Само же здание в аварийном состоянии, но уже есть план реконструкции. Начать должны с крыши, дальше возьмутся за коммуникации. Пока внутри разместили гуманитарный штаб для мариупольцев. За два месяца работы сюда обратилось уже почти тысяча семей.

Проект реконструкции для мариупольцев разработал студент-архитектор КНУСА, а доноры принялись финансировать. «Сквер очень крут. На этом месте 200 квадратов где-то из стекла, наш центр, где можно пообщаться. Террасу сделаем, чтобы мариупольцы могли встречаться. Здесь будет мини Площадь Свободы, чтобы мероприятия, место крутое будет», — рассказывают о планах восстановления.

Мариупольский университет, как пересаженное дерево, война обломала его ветви, сломала судьбы его плодов, но он вцепился своими корнями в киевскую землю и продолжает жить.

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