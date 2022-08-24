Мариупольский волонтер, забиравший людей из драмтеатра, назвал значительно большее количество погибших там

Названное приблизительное количество людей, оказавшихся под завалами театра после обстрела россиян, может быть лишь третью от количества жертв.

В драмтеатре Мариуполя, который уничтожили оккупанты, несмотря на примерную статистику в 300 погибших, было гораздо больше людей.

Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал волонтер Михаил Пуришев, возивший людей уже из оккупированного города.

Он рассказывает, что около 300 человек жили только на верхних этажах театра. Люди размещались прямо в гримерках авторов, это были преимущественно семьи с детьми, беременные, также люди размещались прямо на лестничных клетках, коридорах.

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«Это единственное место в центре, где можно было разжиться водой. Там были пожарные резервуары и люди приходили набирать воду. Там очень много людей было, много детей, беременных… 800, ну очень много людей. Когда мне сказали, что 300 (погибших – ред), я сказал, что 300 там было только на этажах», — говорит Михаил.

Волонтер рассказывает, что после выезда ни одного человека, которого он видел в драмтеатре, больше не встречал.

«Я когда написал, что не эвакуировал, не забирал людей из драмтеатра. Мне ответили, что в первую поездку я заезжал в драмтеатр и кого-то забирал, но я это смутно помню, потому что тогда были обстрелы, хаос, люди цепились за этот бус, хотели уехать. Я уже не следил, кто садился в бус», — говорит он.

По его словам, погибло мирное население, потому что военных там не было даже рядом. «Драмтеатр – это геноцид. Там не было ни оружия, ни военных. Там просто люди были, которые приехали в центр и хотели спрятатся. Я никогда даже рядом не видел военных, сколько ездил, развозил еду и никогда не видел военных», – говорит волонтер.

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Напомним, что старенький, избитый осколками и пулями бус Михаила с сердцем на капоте называют "поцелованным Богом". Он спас жизнь десяткам мариупольцев, которые оставались в измученном городе, который уже несколько недель жил без воды и продуктов, без лекарств, тепла, света и связи. А на жилые кварталы сбрасывали многотонные бомбы, круглосуточно работала вражеская артиллерия.

Грузовой бус с водителем Михаилом за рулем то и дело возвращается в этот ад, чтобы забрать оттуда людей. Последняя из поездок чуть не стала для Михаила роковой, его схватили и жестоко пытали, спасся чудом. И теперь мечтает вернуться в Мариуполь.

Герои: история "до мурашек" волонтера Михаила Пуришева, вывозившего людей из ада Мариуполя

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