"Мародер, еще и неграмотный": в ВСУ показали, что оставили после себя оккупанты в квартире украинцев (фото)

"Мародер, еще и неграмотный": в ВСУ показали, что оставили после себя оккупанты в квартире украинцев (фото)

Видимо, оккупанты хотели написать "Russia", однако буквы в правильном порядке расставить не получилось.

Российские оккупанты, которые вторгаются в дома украинцев, занимаются не только мародерством. Они портят имущество и пишут на стенах, еще и с ошибками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Тут все, что нужно знать о российском образовании и морали. Разграбленный оккупантами украинский дом", — говорится под фото.

Так, в одной из квартир русские захватчики перерыли все вещи в шкафу, а на обоях написали "Rissua". Видимо, хотели "Russia", однако буквы в правильном порядке расставить не получилось.

"Мародер, еще и неграмотное... Грусть, да и только!!!" – написали украинцы в комментариях.

Напомним, пользователи социальных сетей нашли здание российского оккупанта Сабашникова, грабившего украинцев в Киевской области. Это помещение напоминает хижину, курятник или сарай.

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