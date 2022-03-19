Мародерства, похищение гражданских и уничтоженная колонна оккупантов: какая ситуация на Сумщине

Глава Сумской ОВА показал фото уничтоженной российской техники в Сумской области.
На временно захваченной части Сумщины российские оккупанты похищают и пытают людей.
Об этом рассказал глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий.
По его словам, критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Оккупанты заходят в села и мародерствуют, совершают беспорядок.
Известны также случаи пыток и похищения людей.
"Большинство из них происходит за "пособничества" местных жителей, которые работают на "русский мир". Я напомню — это недопустимо и влечет за собой 15 лет заключения. Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле", — подчеркнул Живицкий.
Также он сообщил, что россияне обстреляли больницу в Тростянце. Глава ОВА отметил, что "разрушения велики, впрочем погибших, к счастью нет".
Кроме того, глава Сумской ОВА показал фото уничтоженной российской техники в Сумской области.
Напомним, что в Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют, как "живые щиты".
Ранее в Сумской области оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной". Также сообщалось, что оккупанты обстреливали населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце.
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