Мародерства, похищение гражданских и уничтоженная колонна оккупантов: какая ситуация на Сумщине

Мародерства, похищение гражданских и уничтоженная колонна оккупантов: какая ситуация на Сумщине

Глава Сумской ОВА показал фото уничтоженной российской техники в Сумской области.

На временно захваченной части Сумщины российские оккупанты похищают и пытают людей.

Об этом рассказал глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий.

По его словам, критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Оккупанты заходят в села и мародерствуют, совершают беспорядок.

Известны также случаи пыток и похищения людей.

"Большинство из них происходит за "пособничества" местных жителей, которые работают на "русский мир". Я напомню — это недопустимо и влечет за собой 15 лет заключения. Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле", — подчеркнул Живицкий.

Также он сообщил, что россияне обстреляли больницу в Тростянце. Глава ОВА отметил, что "разрушения велики, впрочем погибших, к счастью нет".

Кроме того, глава Сумской ОВА показал фото уничтоженной российской техники в Сумской области.

Напомним, что в Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют, как "живые щиты".

Ранее в Сумской области оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной". Также сообщалось, что оккупанты обстреливали населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце.

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