Мародеры не выживают: российский оккупант раздал награбленное в Украине, потому что боится смерти (аудио)

Мародеры не выживают: российский оккупант раздал награбленное в Украине, потому что боится смерти (аудио)

Российских мародеров наказания мгновенно догоняет.

СБУ перехватила разговор российского оккупанта с супругой. Он рассказывает ей, что раздал все награбленное в Украине, потому что боится смерти.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оккупант говорит жене, что большинство захватчиков, которые много награбили погибают или получают серьезные ранения. Мародер жалуется, что из-за того, что он хочет выжить, решил раздать другим военным РФ награбленное в украинцев.

"Этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что красть нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает осознать: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается", — подчеркнули в СБУ.

Украинская спецслужба продолжает документировать преступления российских мародеров и убийц на территории государства.

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