Мародеры во время боевых действий в Буче ограбили ломбарды: появились подробности

В Буче на Киевщине мародеры украли около 800 тысяч грн с ломбардов во время активных боевых действий.

Правоохранители Киевской области обнародовали новые подробности массовых мародерств, которые происходили в Буче во время ее оккупации.

Так, на днях полиция Киевской области задержала сожителей – 45-летнего мужчину и 30-летнюю киевлянку, которые во время боевых действий проникали в ломбарды города через разбитые витрины и выносили все ценное.

В общем, преступный дуэт похитил смартфонов, бытовой техники, драгоценностей и наличных денег на рекордную сумму — почти на 800 тысяч грн. Но циничность этого преступления состоит в том, что гражданские супруги выдали себя за пострадавших.

"Когда была эвакуация в безопасное место, они вместе с сумками, в которых были похищены вещи, сели в эвакуационный транспорт и уехали. Преступления не остались безнаказанными — благодаря принятым мерам полиция отследила пути следования этих людей и задержала их. Как выяснилось, подозреваемые похитили даже пылесос", — сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Фото: Полиция Киевской области

Теперь за совершенное подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

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