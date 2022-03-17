Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию

Все рейсы аннулируются.

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc, крупнейшая в стране, приостановила рейсы в Россию на неопределенный срок.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя организации.

"Только что страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются", — процитировали представителя компании в Ассоциации.

Те россияне, которые уже успели купить билеты на эту авиакомпанию, сообщили, что рейсы сначала перенесли на несколько дней, а теперь их попросили обратиться за возвратом денег за билеты. Когда авиасообщение будет восстановлено, никто не берется прогнозировать.

Напомним, сербская авиакомпания Air Serbia от 16 марта отменила все рейсы "Москва – Белград". Пассажиры, купившие билеты, начали получать сообщения об отмене рейсов.

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