Март стал самым кровавым месяцем в Украине за последние полгода — ООН

Число жертв от атак БПЛА вблизи линии фронта продолжает расти / © Associated Press

По сравнению с февралем 2026 года, в марте количество пострадавших среди гражданского населения Украины выросло на 49%, 211 человек погибли, а 1 206 получили ранения — это самый высокий показатель с июля 2025 года.

Об этом говорится в отчете ООН.

К слову, в июле 2025 года зафиксировано по меньшей мере 1674 жертвы среди гражданских лиц (286 погибших и 1388 раненых).

«Большинство смертей (61 погибший и 448 раненых) повлекли российские атаки ракетами и дронами. Дронами малой дальности россияне убили 66 человек и ранили еще 369 человек», - говорится в отчете.

По данным ООН, в первый квартал 2026 года в Украине погибли 556 человек, а 2731 человек получил ранения. Эти показатели на 20% превышают данные за аналогичный период 2025 года.

Напомним, сегодня ночью РФ ударила по Украине дронами. В Одессе и Полтавской области есть погибшие.