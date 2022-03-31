Маша Ефросинина обратилась к изнасилованным российскими оккупантами украинкам

Ведущая просит жертв насилия не молчать об этом.

Ведущая, блогер и посол ООН Маша Ефросинина запостила новое видео в своем Instagram, в котором обратилась к женщинам, которые стали жертвами насилия со стороны российских оккупантов.

Знаменитость поделилась, что впервые о факте изнасилования украинок оккупантами поступило сообщение из Херсона. Ефросининой написала женщина, которая утверждала, что из 11 изнасилованных только шесть женщин выжило. Ведущая позвонила с этой информацией замминистра внутренних дел. И в ответ услышала: "Мария, сейчас мы это проверяем".

В своем обращении Ефросинина попросила украинок, переживших этот ад, не молчать – говорить и дать возможность наказать подонков:

"Я обращаюсь ко всем девушкам, женщинам, девочкам, подросткам, подвергшимся сексуальному насилию от оккупантов. Я знаю, что вы есть. Я знаю, что вы переживаете и пережили самую страшную трагедию в своей жизни. Я знаю, что вы потеряли параллельно родных, мужчин, родителей. Я знаю, что все, чего вам сейчас хочется – это умереть. Я вас очень прошу, умоляю вас, дайте нам наказать этих подонков. Дайте нам уничтожить эту падль. Я искренне надеюсь, что большая часть из них уже уничтожена, расстреляна, взорвана нашей армией. Но те, кто остался в живых, они понесут наказание. Все что мне от вас нужно – пожалуйста, сообщите о совершенном. Это очень тяжело, но это нужно сделать", — сказала Мария.

Ефросинина также оставила под постом сведения, куда жертвы могут обратиться и рассказать о преступлении. Кроме того, Мария поделилась и своим контактом – украинки могут написать ей лично и она им пообещала помочь.

Также ведущая обратилась к свидетелям этих преступлений и попросила рассказать о указанных контактах о совершенном.

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