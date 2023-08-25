Машины и недвижимость: заместителя одесского военкома подозревают в незаконном обогащении

Всего с 2021 года Денис Галушко вместе с женой потратили почти 6 млн. грн.

Национальное агентство по предотвращению коррупции разоблачило на незаконном обогащении начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушка. Отмечается, что военком обогатился более 14 млн грн.

Об этом сообщает НАПК.

Как отмечается в сообщении, теща подозреваемого, начиная с 2020 года, приобрела, а затем продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн.

"В прошлом году она приобрела еще и автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальной стоимости автомобиля в 3,9 млн грн в заключенном договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения. Осенью прошлого года она приобрела. также приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн. грн.", — указано в сообщении.

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Также говорится, что мать Галушка прошлым летом приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком почти за 1,7 млн грн, также не будучи финансово способным на это.

Интересно, что владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тыс. грн стал и сын Галушка.

"В позапрошлую осень автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена военкома. В договоре купли-продажи указанная стоимость авто составляет 50 тыс. грн, хотя на интернет-платформах средняя цена такого авто около 1,3 млн грн, что также свидетельствует о занижении реальной стоимости "Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн грн", — отметили в НАПК.

Всего с 2021 года Денис Галушко вместе с женой потратили почти 6 млн. грн. Указанные денежные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы на суммы от 9 до 106 тыс. грн.

Вместе с тем НАПК установило, что у субъекта декларирования и его близких лиц отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

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