Маск готов открыть Украине Starlink для ударов по России: но есть одно условие – FT

Илон Маск / © Associated Press

Реклама

Илон Маск заявлял о готовности разрешить Украине использовать Starlink для ударов по военным объектам на территории России, однако окончательное решение должно принять Белый дом.

Об этом пишет "Новости.Live" со ссылкой на Financial Times.

Реклама

По их словам, Маск говорил об этом во время разговора с тогдашним министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Владелец SpaceX подчеркнул, что вопрос использования Starlink для таких операций политический и должен решаться американской администрацией.

Реклама

Тему возможного применения Starlink для ударов по российским военным объектам также поднимал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в конце июля.

Речь шла преимущественно о возможности атаковать российскую инфраструктуру, используемую для запусков баллистических ракет, на расстоянии до 200 км от украинской границы.

Впрочем, по данным FT, тогда Трамп не дал Украине никаких конкретных обещаний.

Starlink для ударов по России: последние новости

Напомним, Украина пытается получить разрешение генерального директора SpaceX Илона Маска на использование ударных беспилотников, оснащенных Starlink, для поражения российских ракетных установок на расстоянии до 200 км вглубь РФ.

Реклама

По данным журналистов, Киев рассматривает это как один из способов компенсировать острый дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Тем временем Маск продолжает настаивать на риске дальнейшей эскалации войны со стороны России и призывает к мирному соглашению вместо ударов по РФ.

Напомним, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил продолжение переговоров с владельцем компании SpaceX Илоном Маском. В настоящее время ведутся сложные консультации по поводу возможности использования сети Starlink для противодействия российским пусковым установкам баллистических ракет.

Новости партнеров

Новости партнеров