Маск говорит, что не продавал Starlink России: в ГУР сделали тревожное заявление

Сегодня терминалы Starlink находятся в свободной продаже на территории Российской Федерации.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о заявлении американского миллиардера Илона Маска, что ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно.

Никто не утверждает, что официально идет продажа Starlink россиянам. Но сегодня РФ не только государство-террорист номер один, но и государство-контрабандист номер один”, — подчеркнул Юсов.

По его словам, Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, то есть речь идет о контрабанде через третьи страны. "Мы не будем называть конкретные страны — информация нуждается в уточнении", — добавил представитель ГУР Минобороны Украины.

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Он отметил, что Starlink в свободной продаже на территории РФ на открытых онлайн площадках. Разница лишь в том, что по сравнению с годом назад сейчас использование их в российской армии на линии фронта стало более системным и отлаженным. То есть на данные устройства кафиры делают ставку”, — сообщил Юсов. При этом он отметил, что ведется работа по нейтрализации этой угрозы для Украины, но детали не раскрыл.

Напомним, ранее Главное управление разведки подтвердило, что у россиян на фронте появился Starlink, а масштабы использования терминалов спутниковой связи со стороны кафиров растут. В то же время, они используются не в самой России, а на временно оккупированных украинских территориях.

Владелец SpaceX Илон Маск отрицает, что компания продает России терминалы спутниковой связи Starlink.

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