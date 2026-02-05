Маск "нажал кнопку": почему история из Starlink ударила и по Украине

Спутники Starlink

Блокировка системы спутниковой связи Starlink способна замедлить продвижение российских войск на фронте, однако Украина должна была сначала отработать механизм "белых списков", а уже потом обращаться к владельцу компании Илона Маска.

Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Почему отключение Starlink стало проблемой

По словам эксперта, после публичных обращений в Маску были отключены отдельные узлы и созвездие Starlink, которые обеспечивали связь не только российским оккупационным силам, но и Силам обороны Украины.

Снегирев подчеркнул, что на фронте критически важны каждый час стабильной связи, а подобные решения без предварительной технической подготовки могут иметь негативные последствия для украинской стороны.

"Белые списки" должны появиться раньше

Аналитик подчеркнул, что еще до обращений в Маску необходимо было отработать механизм верификации — так называемые белые списки Starlink, которые гарантировали бы бесперебойную связь исключительно для украинских подразделений.

По его мнению, только после этого следовало инициировать ограничения для российской стороны, понимая все возможные технические последствия.

Информационная кампания РФ вокруг Starlink

Дмитрий Снегирев также напомнил, что еще несколько месяцев назад Россия, по его словам, через западные СМИ проводила информационную кампанию, направленную на отвлечение от собственных планов использования Starlink.

Речь шла, в частности, о заявлениях относительно якобы возможностей РФ поражать спутники Starlink в космосе. Таким образом, Москва пыталась продемонстрировать свою "мощность" и параллельно скрыть факт активного применения спутниковой связи в войне против Украины.

Критика публичного обращения в Маска

Эксперт считает, что публичное обращение к Илону Маску было ошибкой. По его словам, Маск сделал логичный с собственной точки зрения шаг — просто отключил часть системы.

"Фактически ситуацию пытались гасить бензином", - отметил Снегирев, подчеркнув, что ответственность за отсутствие должной подготовки лежит на профильных структурах.

В то же время он отметил, что, несмотря на временное восстановление продвижения оккупантов, для Украины остается важным сосредоточиться на создании эффективных механизмов защиты собственной связи и заставить Россию искать пути обхода новых ограничений.

Напомним, ранее в США бизнесмен Илон Маск сообщил об успехах в вопросе блокировки Starlink для РФ.

И первые шаги по ограничению несанкционированного использования сети Starlink в России уже принесли результаты. У противника на фронтах большая проблема.