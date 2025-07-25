Маск отключил Starlink над Херсонщиной: как одно решение изменило ход войны

Starlink / © depositphotos.com

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Илон Маск осенью 2022 года почти сорвал украинское контрнаступление, ограничив работу спутниковых терминалов Starlink на части территории Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По их словам, Маск приказал одному из старших инженеров в калифорнийском офисе SpaceX прекратить покрытие в стратегических районах, в частности, в Херсонской области, где украинские войска пытались освободить оккупированные территории.

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После получения приказа сотрудники SpaceX отключили не менее сотни терминалов Starlink, которые обеспечивали связь на фронте. Это решение также коснулось других оккупированных регионов, в частности, части Донецкой области. Украинские военные, советники ВСУ и другие источники подтвердили, что внезапное отключение спутниковой связи стало серьезной проблемой во время боевых действий.

В результате отключения Starlink у военных началась паника. Беспилотные летательные аппараты, наблюдавшие за позициями российских войск, перестали работать, а артиллерийские подразделения, которые использовали спутниковый интернет для наведения, столкнулись с трудностями в точности поражения целей. Один из военных рассказал Reuters, что вследствие этих обстоятельств окружение российских позиций в городе Бериславе Херсонской области полностью застопорилось.

Хотя впоследствии украинские войска смогли освободить Берислав, Херсон и другие территории, этот случай стал первым, когда Илон Маск лично оказал влияние на ход боевых действий, отключив Starlink над полем боя. Эта информация повергла в шок часть сотрудников SpaceX и, как отмечает Reuters, фактически позволила Маску «взять результат войны в свои руки».

Илон Маск ранее заявлял, что компания никогда не поступит подобным образом. Однако никаких комментариев на запросы Reuters не предоставил ни он лично, ни получивший приказ инженер. Представитель SpaceX в ответе на запрос лишь назвал информацию агентства неточной и отметил приверженность Starlink предоставлению услуг Украине. В то же время Офис президента Украины и Министерство обороны не дали комментариев по этому поводу.

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Отключение Starlink стало серьезным вызовом для ВСУ в самый важный момент войны. Оно подчеркивает, как современные технологии и частные компании могут оказывать влияние на ход боевых действий и даже менять баланс сил на фронте. Как это повлияет на дальнейшее развитие событий и повторятся ли подобные случаи, остается вопросом будущего.

Ранее сообщалось, что в работе интернет-сервиса Starlink, принадлежащего миллиардеру Илону Маску, произошел сбой по всему миру. Он продолжался около 2,5 часа.

После этого сеть Starlink почти полностью возобновила свою работу.

Также мы информировали, что британский военный эксперт Майкл Кларк рассказал, что ждет Украину, если США выключат Starlink для фронта.

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