Маск открестился, Зеленский говорит о предательстве: кто «отключил» украинские дроны – The Guardian

Спутники Starlink

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Украинская армия столкнулась с ограничениями в работе спутниковой связи SpaceX, которые могут оказывать влияние на часть ударных беспилотников и систем противовоздушной обороны. Речь идет не только об обычном Starlink, но и о его военной версии — Starshield.

Об этом пишет The Guardian.

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По данным издания, украинские военные сообщили, что терминалы Starlink перестали работать на платформах, двигающихся со скоростью более 160 км/ч. В Киеве заявили, что такое ограничение было введено без объяснений со стороны США.

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Как ограничение Starlink влияет на украинские дроны

Украина устанавливает терминалы Starlink на часть своих беспилотников, используя спутниковую связь для навигации и управления.

По информации The Guardian, ограничение скорости фактически делает непригодной для боевого применения часть дронов, используемых Украиной для ударов в ближнем и среднем тылу российских войск.

Проблема касается и беспилотников-перехватчиков, применяемых для борьбы с российскими Shahed.

Российские ударные дроны могут двигаться со скоростью около 320 км/ч. Если украинский перехватчик теряет Starlink после превышения скорости в 160 км/ч, это ограничивает его возможности догнать цель.

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Также, по данным издания, ограничение усложнило работу отдельных систем ПВО, использующих спутниковую связь для защиты украинских городов.

В то же время Starlink не используется в дальних украинских миссиях, во время которых в последние месяцы наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Что такое Starshield

Starshield – это отдельное военное и разведывательное направление SpaceX, разработанное для нужд Пентагона и других американских государственных структур.

В отличие от коммерческого Starlink, Starshield создан именно для военных задач. Он использует усиленное шифрование для передачи секретной информации и позволяет интегрировать различные датчики и оборудование, в том числе беспилотники.

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Starshield работает на основе масштабной спутниковой инфраструктуры Starlink. По данным The Guardian, она уже насчитывает около 11 тысяч спутников, запущенных SpaceX с 2019 года.

В SpaceX ранее заявляли, что обычный Starlink не должен использоваться для наступательных военных операций и предназначен прежде всего для гражданского и оборонного применения. Для специализированных военных нужд компания создала Starshield.

Кто ввел ограничения — Маск или США

Илон Маск заявил, что украинские военные пользуются именно Starshield, поскольку обычный Starlink не лицензируется для применения вместе с системами вооружения.

По его словам, любые ограничения работы Starshield для Украины являются решением американских властей, а не SpaceX.

«Системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и, наконец, президентом США», — заявил Маск.

Таким образом, он фактически перевел ответственность за новые ограничения на администрацию Дональда Трампа.

Белый дом эти слова публично не подтвердил и не опроверг.

В то же время The Guardian отмечает, что администрация Трампа в последнее время оказывала давление на Украину, добиваясь ограничения ударов по энергетическим объектам на территории России.

Зеленский заявил о «предательстве»

Президент Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану заявил, что чувствует себя лично преданным Дональдом Трампом и что Украина фактически «теряет сильного партнера».

По его словам, ограничение спутниковой связи может иметь прямые последствия для защиты украинских городов.

«Это решение приведет к большим человеческим потерям. Конечно, люди будут гибнуть», - сказал Зеленский.

В США также раскритиковали решение

Ограничения вызвали дискуссию и внутри Соединенных Штатов.

Демократы из комитета Палаты представителей по иностранным делам заявили, что решение администрации Трампа оказывает непосредственное влияние на способность Украины защищаться от российских атак.

Критику высказал и республиканский сенатор Том Тиллис.

«Поддержка суверенитета Украины — или хотя разрешение Украине его защищать — не должна быть серой зоной ни для правительства США, ни для американских корпораций», — заявил он.

В США отрицают причастность к ограничениям Starlink в Украине

Напомним, в администрации Дональда Трампа заявили, что не причастны к ограничениям в работе Starlink в Украине. После перебоев со связью, представители Киева провели переговоры с Белым домом, ЦРУ и Пентагоном, пытаясь выяснить причины проблем.

В Белом доме украинской стороне сообщили, что не контролируют SpaceX, но пообещали обратиться в компанию.

Проблемы со Starlink усложнили работу украинских беспилотников: связь начала исчезать во время движения на скорости более 160 км/ч, а в отдельных случаях даже более 80 км/ч.

В ЕС пока воздерживаются от выводов о причинах ограничений, но параллельно обсуждают с Украиной возможность использования европейской системы защищенной спутниковой связи Govsatcom.

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