Маск признал, что разговаривал с Путиным и продвигал после этого свой "мирный план" — The New Yorker

В Пентагоне Маску объясняли, что если он отключит Starlink, то война не закончится.

Американский миллиардер Илон Маск в 2022 году якобы лично разговаривал с диктатором Путиным и консультировался с Кремлем относительно "окончания войны в Украине".

Об этом пишет The New Yorker.

Маск на конференции якобы публично поддержал Путина и российский вариант "мира"

Издание отмечает, что сначала Маск активно поддерживал Украину, однако впоследствии его мнение и поступки стали меняться. Осенью 2022 года на конференции в Аспене, где присутствовали бизнесмены и политические деятели, Маск даже выразил поддержку Владимиру Путину.

"Он был на сцене и сказал: "Мы должны вести переговоры. Путин хочет мира – мы должны вести переговоры о мире с Путиным", – вспоминал Рид Гоффман, помогавший основать PayPal вместе с Маском.

По его словам, Маск, похоже, "купился на то, что продавал Путин". Неделей позже Маск опубликовал в Twitter предложение о собственном "мирном плане", который предусматривал проведение новых референдумов для пересмотра границ Украины и предоставления России контроля над Крымом. В последующих твитах Маск изобразил как неизбежный результат в пользу России и прикрепил карты с обозначением восточных украинских территорий, некоторые из которых, как он утверждал, "предпочитают Россию".

Маск мог ограничить работу Starlink во время контрнаступления ВСУ

По данным издания, "к тому времени симпатии Маска начали проявляться на поле боя". Однажды украинские войска, освобождавшие территории на юге, внезапно потеряли связь. Это вроде бы существенно повлияло на возможности ВСУ.

Американские и украинские чиновники на условиях анонимности рассказали, что считают, что SpaceX прервала связь с помощью геозоны. Тогда чтобы решить проблему, вмешался Пентагон.

Колин Каль, бывший заместитель министра обороны по политике в Пентагоне, рассказал, что он разговаривал с Маском и объяснил миллиардеру, что если "он отключит связь, то война не закончится"

"Я пришел к выводу, что он начал нервничать из-за того, что в России все чаще рассматривают деятельность Starlink, как помощь Украине в войне, и он искал способ унять российскую обеспокоенность", — сказал Каль.

Маск якобы признался, что он лично разговаривал с Путиным.

Автор The New Yorker утверждает, что "к большому ужасу чиновников Пентагона, Маск добровольно признался, что разговаривал с Путиным лично". Также он якобы консультировался с Кремлем по поводу "окончания" войны России против Украины. Сам Маск это возразил впоследствии.

"Он сказал: "Ну, у меня был отличный разговор с Путиным". И мы подумали: "Ох, это нехорошо", – вспоминает экс-чиновник Пентагона Каль.

Другие источники издания также подтвердили информацию, что Маск разговаривал с Путиным и после этого начал активно продвигать свой "мирный план".

Напомним, министерство обороны США планирует закупить у SpaceX терминалы Starlink для Украины, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать по собственному желанию.

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