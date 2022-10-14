Маск решил не платить за "Старлинки" в Украине и отказывается поставлять новые — СМИ

Компания SpaceX жалуется на нехватку средств и прости об оплате от Пентагона.

Владелец компании SpaceX Илон Маск решил не платить за "Старлинки" в Украине и отказывается поставлять новые.

Больше не может платить за украинские "Старлинки" — компания Илона Маска SpaceX обратилась к американскому Министерству обороны, чтобы это взяло на себя финансирование спутников в Украине. Об этом сообщает CNN, в распоряжении которого оказались официальные документы.

В них SpaceX отмечает, что больше не может финансировать сервис "Старлинк" — потому что до конца года это будет стоить 120 миллионов долларов, а в течение следующего года — еще 400 миллионов. Поэтому покрыть расходы на обслуживание и на новые спутники просят Пентагон.

Также в письме компания Маска отмечает, что в июле Киев просил еще о 8 тысячах терминалов "Старлинк" — и SpaceX не имеет финансовых возможностей обеспечить этот запрос.

CNN отмечает, что обращение в Пентагон написано на фоне недавних новостей о масштабных сбоях в работе "Старлинка" в районах, где действуют ВСУ, в период активного контрнаступления. И это, по сообщениям, привело к катастрофическим потерям связи.

Запрос Маска вызвал раздражение в командование Пентагона, пишет CNN. Там считают, что SpaceX имеет наглость "быть героем" и получать уважение за передачу 20 тысяч "Старлинков", хотя подавляющее большинство из них оплатили Соединенные Штаты, Польша и другие благотворители.

Напомним, что Испания предоставит Украине четыре пусковых установки системы противовоздушной обороны. Мадрид принял это решение во время встречи министров обороны НАТО.

Также в Альянсе пообещали предоставить Украине сотни устройств для создания препятствий беспилотникам.

Помочь украинцам обещает и Португалия, которая планирует как можно быстрее передать Киеву шесть советских вертолетов, лишенных лицензии на эксплуатацию из-за введенных против России санкций. Также Лиссабон и Мадрид подтвердили готовность учить украинских военных – как в рамках двусторонней договоренности, так и на уровне ЕС.

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