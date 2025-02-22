Маск шантажирует отключением Starlink: аэроразведчик объяснил, что делать Украине

Сам факт шантажа Starlink – убийственный для бизнес-империи Маска, теперь все поймут, чем опасны его продукты.

Американский миллиардер Илон Маск шантажирует Украину отключением Starlink.

Что делать Украине отвечает военнослужащий, служивший в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени Черных запорожцев, аэроразведчик, общественный активист, бывший народный депутат Украины Игорь Луценко. Об этом он сделал соответствующее сообщение в Facebook.

Это сильный удар, но не катастрофа

"Выжить без Starlink будет очень тяжело. Это гораздо важнее, чем все другие технологии, которые мы получаем от Вашингтона. Важнее даже чем единичные системы ПВО или относительно многочисленные "Хаймарсы". Это сильный удар, но не катастрофа", — подчеркнул он.

Луценко отмечает, что, во-первых, на Курщине ВСУ воюют там, где Starlink не работает. Те решения, которые там используются – они сложнее и дороже, и менее удобны, но они есть, их оперативно разворачивали под наше наступление, и их развернули.

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"Значение Starlink выдающееся и в Курской операции, но это была первая настоящая попытка избавиться от зависимости от Маска", – отметил он.

Во-вторых, как отмечает Луценко, уже есть альтернативы. Есть система-конкурент Starlink под названием OneWeb (акционеры из Франции и Британии), направленная на корпоративных пользователей. Есть проекты некоторых европейских стран, которые уже хорошо осознали, что США в любой момент могут перейти на сторону врага Европы – хотя эти проекты и далеки от того, чтобы быть на уровне Starlink.

"В конце концов, россияне сражаются с нами, и близко не имея Starlink в таких масштабах, как имеем его мы", – отмечает аэроразведчик.

Альтернативные решения

Игорь Луценко отмечает, что следует всеми способами сейчас задействовать и расширять альтернативные решения – на привязных аэростатах, на самолетах-ретрансляторах, системы направленной передачи сигнала и т.д. К счастью, это не 2022 год, когда альтернатив почти не было.

"Мы должны были, мы были обязаны сделать так, чтобы Starlink не был таким замечательным способом нас шантажировать. У Украины Starlink в пользовании с весны 2022 года, и все альтернативные средства военной связи только деградировали, а зависимость от Маска только росла", — отметил он.

Более того, по словам аэроразведчика, не раз и не два были конфликты с Илоном Маском, который по-своему видел зону и способы использования своей технологии. И по настроениям лидеров MAGA-движения было очевидно, что шантаж – лишь следующий шаг, до которого осталось недолго.

"Сам факт шантажа Starlink, по-моему, – убийственный для бизнес-империи Маска, теперь все поймут, чем опасны его продукты", – резюмировал Луценко.

Что предшествовало

Источники Reuters сообщают, если Киев не согласится на условия США по соглашению о полезных ископаемых, то Штаты могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг сказала, что Starlink необходим для работы Украины с беспилотниками, ключевой составляющей ее военной стратегии.

"Потеря Starlink изменит правила игры", – сказала Харринг. Она подчеркнула, что Украина теперь находится в паритете 1:1 с Россией с точки зрения использования беспилотников и артиллерийских снарядов. Киев владеет широким спектром различных возможностей беспилотников, начиная от морских беспилотников и разведчиков и заканчивая беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

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