"Массово уничтожаем врага и резервы": Тарнавский показал эффектную работу воинов ВСУ

На Таврическом направлении украинские силы продолжают оборонительную операцию.

Об этом сообщил в Сети командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Массово уничтожаем врага и резервы, которые он вводит в бой", – говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожают врага на Таврическом направлении

"Спасибо за огонь, выжигающий врага с нашей земли", — добавил Тарнавский.

Ранее Тарнавский рассказал, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" ситуация остается сложной, однако контролируемой. За минувшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, 144 удара дронами-камикадзе, а также совершил 1175 обстрелов.

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