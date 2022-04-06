Масштаб пожара ужасает: появились фото последствий авиаудара по заводу и нефтебазе на Днепропетровщине

Масштаб пожара ужасает: появились фото последствий авиаудара по заводу и нефтебазе на Днепропетровщине

Спасатели потушили пожар.

В ночь на 6 апреля на Днепропетровщине российские оккупанты нанесли авиаудар по заводу в Новомосковске. В результате вспыхнул пожар на площади 500 м², загорелись резервуары с мазутом.

В ГСЧС показали фото с места происшествия.

Было разрушено пять емкостей, одна повреждена. По состоянию на утро пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. На месте работало 46 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Еще одно попадание – в Синельниковский район. Ракеты ударили по территории нефтяной базы. Она уничтожена. В результате также произошел пожар в экосистеме, который оперативно ликвидировали.

Напомним, Днепр из-за географического расположения находится между тремя фронтами : юг Приазовья, Харьковское направление и Донбасс. Сейчас город – это транзитный хаб, через который проходят эвакуированные. Из города выехали более 200 тысяч человек только по железной дороге.

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