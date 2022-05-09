"Масштабная акция": в Мариуполе оккупанты зажгли вечный огонь, кроме захватчиков туда никто не пришел (видео)

9 Мая в Мариуполе российские оккупанты устроили так называемый праздник, но никто из местных не пришел на акцию.
Российские захватчики 9 Мая устроили так называемый праздник в блокадном Мариуполе, они зажгли вечный огонь.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Однако на "масштабную акцию", кроме оккупантов и коллаборантов, так никто и не пришел.
"Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты на месте. Колаборанты на месте. Единственное кого нет – мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь — это Украина, а не московия!", — подчеркнул Андрющенко.
Напомним, Путин на параде не объявил мобилизацию и назвал войну "предупредительным отпором агрессии" НАТО.
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