"Масштабная акция": в Мариуполе оккупанты зажгли вечный огонь, кроме захватчиков туда никто не пришел (видео)

"Масштабная акция": в Мариуполе оккупанты зажгли вечный огонь, кроме захватчиков туда никто не пришел (видео)

9 Мая в Мариуполе российские оккупанты устроили так называемый праздник, но никто из местных не пришел на акцию.

Российские захватчики 9 Мая устроили так называемый праздник в блокадном Мариуполе, они зажгли вечный огонь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Однако на "масштабную акцию", кроме оккупантов и коллаборантов, так никто и не пришел.

"Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты на месте. Колаборанты на месте. Единственное кого нет – мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь — это Украина, а не московия!", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, Путин на параде не объявил мобилизацию и назвал войну "предупредительным отпором агрессии" НАТО.

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