Масштабная атака украинских дронов на аэродромы РФ: как это повлияет на ход войны

Дрон / © Associated Press

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Украинские дроны атаковали стратегические аэродромы России. Эта атака стала самой масштабной со стороны Украины за все время войны.

Удары по авиабазам привели не только к уничтожению и повреждению десятков самолетов, но и усложнили способность Кремля обстреливать украинские территории.

Почему эта атака стала важной для Украины и как она окажет влияние на дальнейший ход войны — узнавайте в материале ТСН.ua.

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Спецоперация «Паутина»

В воскресенье, 1 июня, 2025 года, СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ.

Уникальная спецоперация получила название «Паутина», во время которой атаки на стратегические аэродромы в глубине России осуществлялись с помощью беспилотников, якобы вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок .

В частности, дроны атаковали одновременно по четырем авиабазам в следующих областях:

Мурманский (аэродром «Оленья»),

Рязанский (аэродром «Дягилево»)

Ивановский (аэродром «Иваново»),

Иркутской (аэродром "Белая").

Впоследствии минобороны России подтвердило атаку украинских FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Среднее, находящемся в Сибири.

Сколько самолетов РФ удалось уничтожить

В день спецоперации СБУ сообщили, что в результате атаки дронов поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России.

Впоследствии глава СБУ Василий Малюк раскрыл подробности масштабной спецоперации и сообщил, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых:

самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50;

стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

«В общей сложности речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная оплеуха по могуществу и террористической сущности России», — подчеркнул Василий Малюк.

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Примерная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более семи миллиардов долларов США.

Также он сообщил, что СБУ сначала переправила в РФ FPV-дроны, а затем деревянные домики. На территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, установленных на грузовиках.

"В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - сообщил Малюк.

Реакция России

Известно, что на вечер 2 июня официальные лица РФ не прокомментировали ситуацию

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Впрочем, Министерство обороны России назвало атаку украинских дронов на военные объекты РФ «терактом».

Там утверждали, что смогли сбить все дроны под Ивановом, Рязанью и Амуром, но в Мурманске и Иркутске, где «загорелась авиатехника».

По их версии, беспилотники атаковали у аэродромов, но жертв среди военных и гражданских не было. Также силовики сообщили о задержании «причастных к теракту».

В свою очередь росСМИ и соцсети ситуация вызвала волну критики в адрес власти и военного руководства. В ряде российских телеграмм-каналах с десятками тысяч подписчиков обсуждали недостаточную защиту аэродромов, что обеспечило успешную работу украинским спецслужбам. А также критиковали отсутствие охраны, укрытий и эффективных систем противодействия дронам.

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Некоторые российские военкоры назвали 1 июня, «черным днем для стратегической авиации РФ» и призвали к более жестким ответным действиям.

Тем временем на фоне масштабной атаки украинских дронов в глубь РФ, в стране началась истерика из-за грузовиков. По словам журналиста Дениса Казанского, каждый грузовик в РФ тщательно проверяют.

«В лучших российских традициях по всей РФ началась запоздалая проверка грузовиков, когда она уже не имеет смысла. На трассах огромные пробки, все грузовики останавливают и проверяют. Логистический коллапс», - написал журналист.

Казанский считает, что российские спецслужбы сейчас фактически работают в пользу Украины.

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Потери России от ударов по аэродромам

Потеря крупных стратегических самолетов для России является серьезным ударом по военному потенциалу, это также повлияет на возможность наносить массированные ракетные удары по Украине.

Эксперты считают, что РФ не сможет быстро компенсировать эти потери из-за сложности и продолжительности производства стратегических бомбардировщиков.

В частности, авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Radio NV рассказал, что до атаки у России было чуть больше 100 бортов стратегической авиации, из которых примерно половина — это Ту-95МС. Долинце отметил, что эти самолеты используют, чтобы хранить ресурс более современных Ту-22 и Ту-160.

По словам эксперта, поражение нескольких таких бортов — это потеря значительной части боеспособного флота, ведь РФ не может производить новые стратегические самолеты, поэтому их потеря будет означать отсутствие таких возможностей на десятилетие.

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Такое же мнение высказал в эфире КИЕВ24 авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что до атаки у россиян было около 12 Ту-160 и до 40 Ту-95МС и Ту-22М3. Теперь даже эти самолеты могут испытывать проблемы с выполнением боевых задач.

«У них оставалось около 12 Ту-160 и до 40 Ту-95МС и Ту-22М3. Теперь после ударов под угрозой выполнения боевых задач даже оставшимися самолетами», — отметил специалист.

Военный эксперт BBC Крис Партридж отметил, что большой проблемой для РФ может стать повреждение самолета А-50, помогающего россиянам обнаруживать воздушные цели и управлять своими истребителями.

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Эксперт подчеркивает, что эти атаки показали слабость российской ПВО, даже современные системы типа С-400 не смогли защитить свои самолеты. Также россияне не успели перегнать самолеты в безопасное место, потому потери могут быть серьезными.

"Использование беспилотников, подлетающих почти вплотную к целям, свидетельствует, что даже системы ПВО типа С-300, С-400 или Панцирь-С1 оказываются неэффективными", - подчеркнул Партридж.

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) считают, что операция СБУ может временно ограничить способность России наносить удары беспилотниками и ракетами большой дальности по территории Украины.

"Сбиение российского самолета А-50 ранее временно ограничивало деятельность российской авиации над Украиной", - напомнили эксперты.

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В ISW подчеркнули, что после ударов украинских дронов, РФ будет вынуждена перестроить свою ПВО — либо расширять зоны покрытия, либо создавать мобильные группы для борьбы с беспилотниками.

Стыд Путина

Украинские удары дронами по российским аэродромам серьезно подорвали возможности вражеской авиации и повлияли на ядерный потенциал РФ. Об этом немецком Welt рассказал австрийский военный эксперт Маркус Райснер.

По его словам, Украина могла уничтожить или повредить около трети российских стратегических бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160. Эти самолеты были основным средством для ракетных ударов по Украине и составляющей ядерной триады РФ.

Эксперт сравнил эту операцию с историческими атаками на Перл-Гарбор или Таранто. Он считает, что Москва готовит ответ, но уже потерпела серьезное поражение.

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Райснер подчеркнул, что атака украинских беспилотников на авиабазы РФ является "стыдом" для главы РФ Владимира Путина, ведь теперь ему придется объяснять, каким образом Украина смогла эффективно атаковать глубокий тыл России.

В свою очередь, британское издание Sky News предполагает, что Путин попытается снова угрожать Украине ядерным оружием.

Там напомнили, что на предыдущие атаки Украины по территории РФ, Кремль наносил ответные удары и усиливал свою угрожающую риторику.

Чем важна для Украины операция «Паутина»

Украинская атака дронами на российские аэродромы изменила правила войны, как когда-то нападение на Перл-Гарбор, пишет The Washington Post.

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Там заметили, как в 1941 году авианосцы заменили линкоры, так теперь дешевые дроны становятся угрозой дорогим пилотируемым самолетам. Издание отметило, что украинские беспилотники стоимостью в десятки тысяч долларов могли повредить российские самолеты на миллиарды.

В частности, WP подчеркнули, что эта атака показала, что ни одна авиабаза в мире не защищена полностью. Если Украина смогла поразить цели в России, Китай, Пакистан или Северная Корея могут повторить это с другими странами.

Теперь армиям придется инвестировать в защиту от дронов. Дорогие пилотируемые самолеты могут стать такими же устаревшими, как когда-то конные войска.

Издание отмечает, что операция «Паутина» не станет решающим ударом по российским военным, однако показывает, что украинцы очень устойчивы и адаптивны.

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В то же время, защитник «Азовстали», эксначальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азов» Богдан Кротевич («Тавр») считает, что операция «Паутина» показала, каким образом можно заставить Россию сесть за стол мирных переговоров.

Кротевич напомнил, что, несмотря на предыдущие переговоры в Стамбуле и обмены пленными, Россия начала массовые обстрелы украинских городов.

Он добавил, что если российская делегация на переговорах 2 июня в Стамбуле не сможет договориться, украинские спецслужбы могут "корректировать" ее состав.

«Украина показала, что не просто не поддается провокациям — Украина со своей стороны заставляет Россию к миру из-за уничтожения военных объектов. И на следующих переговорах неуважаемый Мединский будет молчать и слушать, что ему скажет министр обороны Умеров. Потому что мединский знает, что он абсолютно законная военная цель, которая подлежит ликвидации за угрозы гражданским украинцам и за поддержку международного терроризма. Если же он забудет это, то в переговорной группе находится заместитель председателя СБУ Александр Поклад, который, я уверен, способен лучше любого объяснить ошибочность действий российской стороны», — рассказал Тавр.

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Напомним, ранее разведка Израиля Моссад оценила спецоперацию «Паутина», которую совершила Украина по российским военным аэродромам . Там отметили, что украинский президент «имеет козыри».

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